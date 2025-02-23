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Ирина Шейк опубликовала откровенное фото в белье после слухов о новом романе

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк в личном блоге опубликовала фото в прозрачных трусах на фоне слухов о возобновлении романа с футболистом Томом Брэди.

Ирина Шейк
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ирины Шейк в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ирина Шейк

39-летняя звезда подиумов запечатлела себя в зеркало в чёрных прозрачных стрингах, приспустив широкие брюки в тон. Свой образ она дополнила кожаными перчатками с кружевом.

Инсайдер Page Six заявил, что модель решила дать второй шанс роману с бывшим мужем Жизель Бюндхен. Сообщается, что знаменитости оба свободны, поэтому решили отправиться в совместное путешествие.

Ирина Шейк воспитывает единственную дочь Лею от голливудского актёра Брэдли Купера, с которым они оформили совместную опеку над девочкой.

Ранее невеста Григория Лепса ответила на слухи о беременности.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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