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Невеста Григория Лепса ответила на слухи о беременности

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба вышла на связь с поклонниками и ответила на актуальные вопросы. Так, девушка в юмористической форме опровергла слухи о беременности.

Аврора Киба
Фото: instagram.com by личный аккаунт Авроры Кибы в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аврора Киба

Аврора Киба рассказала, какой видит свою будущую свадьбу, и заверила, что на торжестве у неё будет как минимум три разных платья. Также 19-летняя избранница музыканта прокомментировала появившуюся информацию о возможной беременности.

Она сфотографировала свой живот после плотного приёма пищи и отметила, что "иногда бывает беременной после вкусного обеда".

Григорий Лепс рассказывал, что мечтает жениться на своей возлюбленной, которая моложе него на 40 с лишним лет. Также артист хочет иметь ещё троих детей.

Ранее Дженнифер Лопес высказалась о непостоянных мужчинах.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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