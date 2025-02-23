Невеста Григория Лепса ответила на слухи о беременности

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба вышла на связь с поклонниками и ответила на актуальные вопросы. Так, девушка в юмористической форме опровергла слухи о беременности.
Аврора Киба рассказала, какой видит свою будущую свадьбу, и заверила, что на торжестве у неё будет как минимум три разных платья. Также 19-летняя избранница музыканта прокомментировала появившуюся информацию о возможной беременности.
Она сфотографировала свой живот после плотного приёма пищи и отметила, что "иногда бывает беременной после вкусного обеда".
Григорий Лепс рассказывал, что мечтает жениться на своей возлюбленной, которая моложе него на 40 с лишним лет. Также артист хочет иметь ещё троих детей.
Ранее Дженнифер Лопес высказалась о непостоянных мужчинах.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.
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