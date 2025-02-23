Дженнифер Лопес высказалась о непостоянных мужчинах, едва сдерживая слёзы

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес выступила в Абу-Даби, где рассказала о непостоянстве мужчин. Её поклонники заметили, что во время выступления артистка едва сдерживала слёзы.

Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес заверила своих слушателей, что наконец-то чувствует себя собой. Она также поделилась своими мыслями о мужчинах, с которыми ей довелось встретиться в жизни.

"Они дарят тебе свою любовь, цветы, конфеты, бриллианты, всё своё время. И всё кажется таким радужным и солнечным. Но потом что-то происходит. Я не знаю, что именно, но они перестают утешать и поддерживать", — начала свою речь актриса.

Лопес подчеркнула, что мужчины могут лгать и быть жадными, полностью меняясь. Она рассказала, что встречалась с такими людьми и каждый раз училась любить себя и вовремя уходить.

Ранее стало известно, что Джастин Бибер накричал на журналиста.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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