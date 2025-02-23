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Джастин Бибер накричал на журналиста, подловившего его после свидания с женой

0:58
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский музыкант Джастин Бибер вступил в словесную перепалку с журналистом, подловившем его после свидания с женой, моделью Хейли Бибер.

Джастин и Хейли Бибер
Фото: youtube.com by канал The Hollywood Fix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джастин и Хейли Бибер

Артист накричал на папарацци в тот момент, когда вместе с возлюбленной шёл к машине после завтрака в одном из заведений Лос-Анджелеса. Мужчина, снимавший звёзд, крикнул слова благодарности Джастину Биберу, однако в ответ получил выговор.

"Это неуважительно, когда ты благодаришь меня, потому что я не прошу тебя быть здесь, понимаешь, о чём я?" — отчитал фотографа певец.

Мужчина попытался оправдаться и пояснил, что благодарен музыканту за всё, но тот вновь повторил слова об отсутствии уважения и попросил не мешать ему заниматься своими делами. Когда журналист согласился, то заверил, что ценит такое отношение.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала снимок с Дмитрием Тарасовым.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.
 

Хе́йли Ро́уд Би́бер (англ. Hailey Rhode Bieber; в девичестве Болдуин (Baldwin), род. 22 ноября 1996) — американская модель. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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