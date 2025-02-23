Ирина Шейк вернулась к бывшему возлюбленному Тому Брэди

Российская супермодель Ирина Шейк возобновила романтические отношения с известным спортсменом и бывшим мужем Жизель Бюндхен Томом Брэди. Об этом сообщает Page Six.
По словам инсайдера, знаменитости решили вновь начать встречаться, чтобы посмотреть, к чему приведёт их роман. В настоящее время оба свободны, поэтому они запланировали совместное путешествие.
Кроме того, сообщается, что Шейк и Брэди планировали вместе отпраздновать Новый год.
Ранее Ирина Шейк и Том Брэди уже несколько раз сходились и расходились. Впервые слухи об их интимной связи появились летом 2023 года. Тогда они встретились на свадьбе общих друзей, а затем отправились на 48-часовое свидание.
В начале 2024 года их вновь заметили вместе на ужине в Нью-Йорке, но затем они вновь разошлись.
Ранее Юрий Николаев появился на телевидении в инвалидном кресле.
Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.
То́мас (Том) Э́двард Па́трик Брэ́ди-мла́дший (англ. Thomas Edward Patrick "Tom" Brady, Jr.; род. 3 августа 1977, Сан-Матео, Калифорния) — профессиональный игрок в американский футбол, выступавший на позиции квотербека в Национальной футбольной лиге (НФЛ).
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