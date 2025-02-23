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Ирина Шейк вернулась к бывшему возлюбленному Тому Брэди

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская супермодель Ирина Шейк возобновила романтические отношения с известным спортсменом и бывшим мужем Жизель Бюндхен Томом Брэди. Об этом сообщает Page Six.

Ирина Шейк
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ирины Шейк в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ирина Шейк

По словам инсайдера, знаменитости решили вновь начать встречаться, чтобы посмотреть, к чему приведёт их роман. В настоящее время оба свободны, поэтому они запланировали совместное путешествие.

Кроме того, сообщается, что Шейк и Брэди планировали вместе отпраздновать Новый год.

Ранее Ирина Шейк и Том Брэди уже несколько раз сходились и расходились. Впервые слухи об их интимной связи появились летом 2023 года. Тогда они встретились на свадьбе общих друзей, а затем отправились на 48-часовое свидание.

В начале 2024 года их вновь заметили вместе на ужине в Нью-Йорке, но затем они вновь разошлись.

Ранее Юрий Николаев появился на телевидении в инвалидном кресле.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.

То́мас (Том) Э́двард Па́трик Брэ́ди-мла́дший (англ. Thomas Edward Patrick "Tom" Brady, Jr.; род. 3 августа 1977, Сан-Матео, Калифорния) — профессиональный игрок в американский футбол, выступавший на позиции квотербека в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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