Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев появился в эфире программы "Привет, Андрей!" по видеосвязи, чтобы поздравить друга и коллегу Юрия Антонова с юбилеем. Известный ведущий предстал перед зрителями в инвалидном кресле.

Фото: smotrim.ru by передача "Привет, Андрей!", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрий Николаев

В январе Юрий Николаев в очередной раз оказался на больничной койке из-за неудачного падения — на этот раз он сломал бедро, из-за чего ему потребовалось экстренное хирургическое вмешательство. При этом на днях артист признался, что уже отлежался от полученных травм.

"Юрок, ну, пока только так. Юра, привет! Прежде всего, я поздравляю тебя со славным юбилеем. Здоровья тебе, твоим близким. Те песни, которые написаны тобой 40-50 лет назад, они до сих пор трогают нас", — с любовью отметил ведущий "Утренней звезды".

В 2007 году у Николаева обнаружили рак кишечника, но ему удалось войти в ремиссию. В 2014 году ему диагностировали рак лёгких, из-за чего ему пришлось перенести операцию по удалению опухоли.

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Уточнения

Ю́рий Алекса́ндрович Никола́ев (род. 16 декабря 1948, Кишинёв, СССР) — советский и российский телеведущий, народный артист РФ (1998).





Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания.



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