Стало известно, как изменились пенсии российских звёзд шоу-бизнеса после новогоднего повышения

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Многие российские знаменитости, сетуя на скромные пенсии, порой забывают упомянуть о дополнительных выплатах, которые они получают от государства за свои звания и награды. Как сообщает Teleprogramma.ru, каждый год эти суммы индексируются, что приводит к увеличению размера пенсий.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги Российской Федерации

С начала 2025 года в Москве доплата к страховой пенсии по старости за почётные звания составляет 41 995 рублей. Таким образом, ежемесячный доход артиста, получающего минимальную пенсию (17 897 рублей), может достигать 60 000 рублей.

Кроме того, размер пенсии увеличивается за счёт выплат за ордена, государственные премии и отраслевые награды. Многие пожилые артисты сожалеют о том, что когда-то считали государственные награды и звания пережитком прошлого.

Среди тех, кто получает повышенную пенсию в Москве, можно выделить Юрия Антонова, Ирину Аллегрову, Ларису Долину, Ларису Гузееву, Льва Лещенко и других.

Однако, такие артисты, как Ефим Шифрин, Лолита Милявская, Юрий Лоза, Михаил Муромов и другие, не могут похвастаться наличием необходимых званий и наград для получения "почётной" пенсии.

Ранее Александр Добровинский высказался о Михаиле Ефремове, который отбывает срок в тюрьме.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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