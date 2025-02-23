Ушёл из жизни друг МакSим: он помог звезде записать первые хиты — певица поделилась болью утраты

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

19 февраля на 58-м году жизни погиб казанский музыкант Олег Прозетов. Именно он записывал первые песни МакSим и помогал ей в начале карьеры. Певица поделилась воспоминаниями о нём в беседе с 116.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by pixel2013, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свечи

МакSим рассказала, что Прозетов был очень лёгким человеком с приятным характером. Она относилась к нему не только как к коллеге, но и как к другу. У них было тёплое общение, исполнительнице всегда было с ним комфортно и весело.

"Уходят один за другим мои друзья. Олежка был моим другом и коллегой с самых первых шагов в музыке. Он принимал самое активное участие в записи моих первых песен, в том числе "Заведи". С ним всегда было просто и весело. Даже не верится, что его больше нет. Спи спокойно, мой старший друг, прекрасный музыкант, добрейший человек. Я тебя не забуду", — поделилась МакSим.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженная артистка Карачаево-Черкесской Республики (2013), заслуженная артистка Республики Татарстан (2016).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.