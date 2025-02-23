Альфонс или влюблённый: что связывает Успенскую с концертным директором, который моложе её на 30 лет?

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Любовь Успенская, которая четыре раза была замужем, не раскрывает подробностей своей личной жизни, однако поклонники подозревают, что у певицы начался роман с концертным директором Александром Иваненко, который на 30 лет моложе её. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости знаменитостей".

Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хризантемы

Многие обратили внимание на то, что Успенская в последнее время часто появляется на публике вместе с Иваненко. Кроме того, она стала усерднее следить за внешностью и старается одеваться в молодёжном стиле. Пользователи Сети уверены, что со стороны директора нет никаких чувств, кроме жажды наживы, ради этого он и изображает из себя влюблённого.

"Ей мало головной боли с дочкой? Лучше бы больше времени с дочкой была. Всё девочку из себя строит. Не поздновато ли? За него вообще молчу. Альфонс есть альфонс", — недоумевают пользователи Сети.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года».



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