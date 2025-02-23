Не вечны князи – вечна грязь: Шаляпин жёстко раскритиковал Брухунову за снобизм

После скандальных высказываний Татьяны Брухуновой её критиковали все начиная от простых людей и заканчивая звёздами. На этот раз Прохор Шаляпин затронул эту популярную тему.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

По мнению Шаляпина, Брухунова по глупости позволила себе резкие высказывания в адрес женщин, носящих подделки брендовых сумок. Певец отметил, что жене Евгения Петросяна не стоило бы забывать, кем она была до брака с известным юмористом.

"Она высказалась ну просто не от большого ума, опыта ещё нет. Понимаете, хочется сказать этой жене юмориста, что есть замечательная фраза: "Ты выбрался из грязи в князи, но, быстро князем становясь, со своими сумками оригинальными не позабудь: не вечны князи — вечна грязь". Ну потому что, понимаете, это такая глупость", — сказал Шаляпин в интервью Ирине Лилло.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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