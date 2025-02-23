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Прощай, кудрявый красавчик: Рудковская огорчена изменениями во внешности Шаламе

1:06
Шоу-бизнес

Яна Рудковская восхитилась прежним образом Тимоти Шаламе и с грустью отметила, что в последнее время его внешность изменилась в худшую сторону.

Яна Рудковская
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яна Рудковская

Рудковская связала такие перемены с тем, что Шаламе стал встречаться с Кайли Дженнер, и намекнула на то, что у пары не всё так уж хорошо, ведь настоящая любовь преображает людей.

"Говорят, что настоящая любовь человека раскрывает, он хорошеет и расцветает. По Тимоти этого не скажешь. Какой красивый был мальчик, опрятный и выглаженный. Сейчас стал странный во всём — от причёски пикси и усиков до стиля подростка", — высказалась Рудковская.

Она с ностальгией вспомнила, что ещё совсем недавно актёр выглядел так, что им невозможно было налюбоваться.

"Костюмы по фигуре, небрежные кудри, лаконичность, кожа. Всё без мешковатого оверсайза, только шёлк, бархат, вышивка и необычные украшения. Теперь же это что-то несуразное и не подходящее почти 30-летнему мужчине", — подытожила Яна.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — франко-американский актёр и кинопродюсер. Лауреат многих премий. Имеет две номинации на «Оскар», четыре — на «Золотой глобус» и четыре — на BAFTA.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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