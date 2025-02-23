Трижды невеста: возлюбленная Лепса удивит количеством свадебных платьев

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

19-летняя Аврора Киба, которая в скором времени планирует выйти замуж за Григория Лепса, пообщалась со своими подписчиками в личном блоге и ответила на вопрос о подготовке к свадьбе.

Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Свадебный салон

Аврора уже вовсю готовится к торжеству и думает о свадебных платьях, которых у неё будет как минимум три. Невеста сменит их все в течение вечера. К тому же она сама станет дизайнеров своих нарядов.

"На моей свадьбе платьев будет точно штуки три. И точно по собственному дизайну будут сшиты, уже даже есть идея, какой бренд мне в этом поможет", — сообщила возлюбленная Лепса.

Сейчас Аврора живёт и учится в Лондоне, но чуть позже собирается переехать в Москву и перевестись в московский вуз.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



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