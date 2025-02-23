Хаммам, кинотеатр и незваный гость: Ивлеева продала со скидкой свой особняк — какую тайну он скрывает?

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Ивлеева продала свой подмосковный особняк за 120 миллионов рублей, хотя планировала взять за него на 10 миллионов рублей больше. Ей пришлось сделать скидку, потому что она долго не могла найти желающего приобрести дорогую недвижимость. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анастасия Ивлеева

В особняке есть всё для комфорта и развлечений: терраса, кинотеатр, сауна, тренажёрный зал, хаммам, а на участке в 3600 квадратных метров находится гостевой дом.

Ранее некий мужчина, который, по словам Ивлеевой, злоупотребляет наркотиками, проникал в её особняк. Однажды блогерше приходилось прятаться от него на крыше, пока она ждала охрану. Возможно, это и стало причиной, почему она захотела избавиться от дома.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».



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