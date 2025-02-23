Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Гулькина заговорила о личной жизни: есть более интересные вопросы
Чёрные ящики и белые пятна: расследование крушения самолёта Delta продолжается
Муравьи атакуют? Два способа победить их с помощью простых средств
Автоматическая коробка в опасности: риски внезапного заглохшего двигателя
Выбираете протеин? Разбираемся какой, когда и в каких дозах лучше пить
Опора и любовь: Басилашвили посвятил жене трогательные слова в её 90-летие
Доля квартир до 3 млн сократилась на рынке недвижимости
Ваши любимые блины теперь могут быть с клетчаткой и даже без угрызений совести
Есть ли у нейросетей симптомы деменции? Ученые проверили

Оля хочет — Оля делает: Бузова решилась на страшную процедуру ради исполнения давней мечты

0:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова уже давно мечтала проколоть хрящ уха, но очень боялась этой процедуры, ведь она считается крайне болезненной. В конце концов звезда "Дома-2" преодолела страх и отправилась к мастеру.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ольга Бузова

К удивлению и радости Бузовой, всё прошло довольно легко и болезненно. Её страх оказался гораздо сильнее самих болевых ощущений. Теперь Ольга с гордостью носит серёжку в хряще и не представляет, как жила без неё раньше.

"Я исполнила ещё одну свою девочковую мечту. Не понимаю, как я раньше ходила без этой серёжки. Год собиралась с мыслями и вспомнила, что жизнь одна. Оля хочет — Оля делает. Порадуйтесь за меня. Я как ребёнок визжала", — рассказала знаменитость в своём блоге.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Украинские Patriot бессильны: КНДР передаёт России ракеты KN-24, меняющие правила игры
Военные новости
Украинские Patriot бессильны: КНДР передаёт России ракеты KN-24, меняющие правила игры Аудио 
JAWA 400 Geeny — мотоцикл, который влюбляет в себя с первого взгляда, даже если раньше тебе были нужны только четыре колеса
Авто
JAWA 400 Geeny — мотоцикл, который влюбляет в себя с первого взгляда, даже если раньше тебе были нужны только четыре колеса Аудио 
Забудьте о мокрице: проверенные методы борьбы с сорняком
Советы
Забудьте о мокрице: проверенные методы борьбы с сорняком Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Титановая сделка века: Boeing готов на всё ради возвращения в Россию? Дмитрий Плотников
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Последние материалы
Шоколад, молоко и ещё 3 продукта: что можно есть из переработанного, не боясь за здоровье
Секреты идеального макияжа с хайлайтером: как не переборщить
Дряблые бёдра? Вот что происходит с вашим телом, когда вы долго сидите
Титановая сделка века: Boeing готов на всё ради возвращения в Россию?
Простой способ вернуть свежесть мягкому изголовью кровати
5 вредителей, которые разрушают малину: как от них избавиться
Безвизовый режим между Россией и Мьянмой: подписание соглашения ожидается в марте
Оля хочет — Оля делает: Бузова решилась на страшную процедуру ради исполнения давней мечты
Платежи за коммуналку в России могут вырасти до 30%
Генератор сдался, но мы не сдаёмся: как доехать без подзарядки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.