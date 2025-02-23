Оля хочет — Оля делает: Бузова решилась на страшную процедуру ради исполнения давней мечты

Ольга Бузова уже давно мечтала проколоть хрящ уха, но очень боялась этой процедуры, ведь она считается крайне болезненной. В конце концов звезда "Дома-2" преодолела страх и отправилась к мастеру.
К удивлению и радости Бузовой, всё прошло довольно легко и болезненно. Её страх оказался гораздо сильнее самих болевых ощущений. Теперь Ольга с гордостью носит серёжку в хряще и не представляет, как жила без неё раньше.
"Я исполнила ещё одну свою девочковую мечту. Не понимаю, как я раньше ходила без этой серёжки. Год собиралась с мыслями и вспомнила, что жизнь одна. Оля хочет — Оля делает. Порадуйтесь за меня. Я как ребёнок визжала", — рассказала знаменитость в своём блоге.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.
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