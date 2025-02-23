Распродажа века: Пэрис Хилтон жертвует гардеробом ради благой цели

Пэрис Хилтон решила внести свой вклад в помощь пострадавшим от пожаров в Калифорнии. Ради этого она распродала свой гардероб, сообщает Page Six.
Знаменитость рассталась с любимой одеждой не без сожаления, ведь каждый наряд хранит какое-либо дорогое для неё воспоминание, однако желание поучаствовать в благотворительности взяло верх. Все полученные от продажи деньги будут переданы организации, помогающей людям, у которых сгорели дома.
"Эта коллекция наполнена личными сокровищами, которые хранят так много воспоминаний! Всегда тяжело расставаться с вещами, которые так много значат, но осознание того, что вырученные средства пойдут на благотворительность, успокаивает", — написала Хилтон в своём блоге.
Пэ́рис Уи́тни Хи́лтон (англ. Paris Whitney Hilton; род. 17 февраля 1981, Нью-Йорк, США) — американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер.
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