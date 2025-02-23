Больше никаких перелётов: невеста Лепса раскрыла, где продолжит учёбу — Лондон остался в прошлом

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

19-летняя невеста Григория Лепса учится в Лондоне и живёт на два города. Из-за этого она редко видится с женихом, к тому же ему приходится тратить много денег на её перелёты из одного города в другой, однако теперь эта проблема может быть решена.

Фото: commons.wikimedia.org by DmitroCzegovets, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Самолёт в небе

Аврора заявила в своём блоге, что она планирует переехать в Россию и продолжить обучение уже в Москве. Что именно стало причиной такого решения, она не стала уточнять.

"В Лондоне буду до июня, затем перееду обратно в Москву. Сделаю трансфер между университетами и пойду на второй курс, в какой именно университет, пока не решила, склоняюсь к Британской высшей школе дизайна. В будущем, может быть, приеду сюда на магистратуру", — поделилась Аврора.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).



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