Любимое дело важнее: Ксения Собчак откровенно рассказала о будущем сына Платона

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксеня Собчак рассказала в интервью NEWS. ru, что она не строит конкретных планов на своего сына Платона. По словам знаменитости, в его возрасте пока рано говорить о будущей профессии.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ксения Собчак

Главное желание Собчак — это чтобы Платон занимался любимым делом, каким бы оно ни было. Только время покажет, пойдёт ли он по стопам своего деда и станет ли юристом.

"Ребёнку пока восемь лет. Мне кажется, ещё рано об этом говорить. Главное, что он учится и что ему это нравится. Моя мечта — чтобы он занимался тем, что он любит", — поделилась Собчак.

Она добавила, что лучше всего ему даётся математика в силу технического склада ума. Платон часто участвует и побеждает в школьных олимпиадах.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.