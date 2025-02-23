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Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома

1:26
Шоу-бизнес

Недавно Иосиф Пригожин удивил общественность заявлением о том, что в апреле выйдет последний альбом Валерии, после чего певица завершит свою творческую карьеру. Продюсер рассказал в беседе со "СтарХитом", почему она приняла такое решение.

Певица Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Арефьева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певица Валерия

Валерия следит за внешностью и фигурой, занимается спортом и молодо выглядит. Она хочет именно такой остаться в памяти поклонников.

"Сейчас она выглядит великолепно, как девочка, но, как у любого человека, даже настолько следящего за собой, у неё, конечно, есть возрастные изменения, это нормально. Она не хочет уходить со сцены старой бабкой! Она хочет уйти на пике, запомниться всем красивой, энергичной. Кто-то еле волочит ноги, уже не может петь, но тужится из последних сил, открывает рот под фонограмму. Ей такое не нужно и не интересно", — сказал Пригожин.

Также он добавил, что, ведя соцсети, Валерия сталкивается с эйджизмом и, даже имея колоссальное терпение, не может не огорчаться, а терпение самого Пригожина ещё раньше закончилось. Продюсер уверяет, что, уйдя со сцены, Валерия точно не будет скучать.

"Французский язык, путешествия, дети, внуки, ученики — это только то, что мне сейчас пришло на ум. Не заскучает", — со смехом поделился Пригожин.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино «Утренняя звезда» (1992), ученица и выпускница Московского Гнесинского института (1995—2000), Заслуженная артистка России (2005).

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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