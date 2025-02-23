Семейный поход в Большой театр обернулся слезами: дочь Ромы Зверя не смогла досмотреть оперу Чайковского

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Звери" Роман Билык счастлив в браке с Мариной Королёвой. У супругов двое детей — семнадцатилетняя Ольга и восьмилетняя Зоя. В этом году Ольге в честь дня её рождения устроили поход в Большой театр с матерью на оперу Петра Чайковского "Мазепа", однако у именинницы случился шок.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Большой театр

Сюжет так потряс Ольгу, что она стала сильно плакать во время действия. У неё всё время текли слёзы, и она никак не могла успокоиться. В конце концов мать решила, что лучше уйти из театра и не досматривать оперу.

"Пришлось уйти с третьего акта "Мазепы". Оля так горько плакала, что третьего акта, где Мария сходит с ума, она бы не пережила. Весь вечер ещё потом плакала", — написала Королёва в соцсетях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.