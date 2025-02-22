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Критика Водонаевой: кто из звёзд шоу-бизнеса оказался скучным и безликим?

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Шоу-бизнес

Алёна Водонаева известна своими жёсткими высказываниями о коллегах по шоу-бизнесу. Она нередко критикует ту или иную знаменитость. На этот раз один из подписчиков спросил у Водонаевой, кого она считает "самым пресным персонажем" в шоу-бизнесе.

Концерт
Фото: commons.wikimedia.org by Eddy BERTHIER, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концерт

Водонаевой было сложно ответить на этот вопрос однозначно, поскольку она считает, что таких людей в шоу-бизнесе более чем достаточно.

"Их большинство. Скучных, однотипных, безликих, некрасивых. Поэтому так ценю и уважаю талант, харизму и уникальную красоту", — написала Водонаева.

Она добавила, что не все российские звёзды подходят под определение "скучные и однотипные".

"Бриллианты-то на небосводе шоу-бизнеса всё равно есть. Редкие, яркие, ядовитые", — уверена Алёна.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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