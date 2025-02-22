Очень мало хитов: Наташе Королёвой не понравился концерт Дженнифер Лопес

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Наташа Королёва посетила концерт Дженнифер Лопес в Абу-Даби и осталась недовольна выступлением певицы. Своими впечатлениями российская знаменитость поделилась в личном блоге.

Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дженнифер Лопес

По словам Королёвой, у Лопес слишком мало знаковых песен и воспринимать её стоит в первую очередь как танцовщицу.

"Как ни странно, у неё очень мало хитов. Надо быть её большим фанатом, чтобы знать этот репертуар", — уверена Королёва.

Она отметила, что концерт длился не более часа, но это было в самый раз. Если бы он шёл дольше, то, по мнению Королёвой, можно было бы совсем заскучать.

Это не первый раз, когда российские звёзды критикуют своих зарубежных коллег. Так, в прошлом году Люся Чеботина раскритиковала Адель после того, как побывала на её концерте.

Уточнения

Ната́ша Королёва (настоящее имя — Ната́лья Влади́мировна Порыва́й (укр. Наталія Володимирівна Поривай); род. 31 мая 1973, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, киноактриса, фотомодель и телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации (2004).



Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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