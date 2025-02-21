Карина Кросс разорвала отношения с возлюбленным

Блогер и телеведущая Карина Кросс объявила о расставании с парнем Дмитрием Разваровым.
Карина Кросс сообщила подписчикам в социальных сетях о разрыве отношений с возлюбленным.
Дмитрий Разваров и звезда Интернета Карина Кросс состояли в отношениях три года.
Их роман завязался через несколько месяцев после тяжёлого развода Карины с блогером Евгением Ершовым.
"Спасибо тебе за всё. Я была счастлива 3 года", — написала Карина, решив позитивно расстаться с возлюбленным.
С Разваровым Кросс связывали не только романтические отношения. Он был героем её многочисленных роликов в соцсетях.
Ранее блогер Карина Кросс рассказала, кто её спас после разрыва с Давидом Манукяном.
Кари́на Кросс (также Kara Kross; настоящее имя — Карина Вадимовна Лазарьянц; род. 25 октября 1992, Москва) — российский видеоблогер, телеведущая, певица и актриса. Основательница компании Kross Cosmetic.
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