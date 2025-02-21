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Карина Кросс разорвала отношения с возлюбленным

0:49
Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Карина Кросс объявила о расставании с парнем Дмитрием Разваровым.

Блогер Карина Кросс
Фото: https://www.instagram.com/karinakross by Инстаграм Карины Кросс is licensed under public doman
Блогер Карина Кросс

Карина Кросс сообщила подписчикам в социальных сетях о разрыве отношений с возлюбленным.

Дмитрий Разваров и звезда Интернета Карина Кросс состояли в отношениях три года.

Их роман завязался через несколько месяцев после тяжёлого развода Карины с блогером Евгением Ершовым.

"Спасибо тебе за всё. Я была счастлива 3 года", — написала Карина, решив позитивно расстаться с возлюбленным. 

С Разваровым Кросс связывали не только романтические отношения. Он был героем её многочисленных роликов в соцсетях.

Ранее блогер Карина Кросс рассказала, кто её спас после разрыва с Давидом Манукяном.

Уточнения

Кари́на Кросс (также Kara Kross; настоящее имя — Карина Вадимовна Лазарьянц; род. 25 октября 1992, Москва) — российский видеоблогер, телеведущая, певица и актриса. Основательница компании Kross Cosmetic.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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