Карина Кросс разорвала отношения с возлюбленным

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Карина Кросс объявила о расставании с парнем Дмитрием Разваровым.

Фото: https://www.instagram.com/karinakross by Инстаграм Карины Кросс is licensed under public doman Блогер Карина Кросс

Карина Кросс сообщила подписчикам в социальных сетях о разрыве отношений с возлюбленным.

Дмитрий Разваров и звезда Интернета Карина Кросс состояли в отношениях три года.

Их роман завязался через несколько месяцев после тяжёлого развода Карины с блогером Евгением Ершовым.

"Спасибо тебе за всё. Я была счастлива 3 года", — написала Карина, решив позитивно расстаться с возлюбленным.

С Разваровым Кросс связывали не только романтические отношения. Он был героем её многочисленных роликов в соцсетях.

Ранее блогер Карина Кросс рассказала, кто её спас после разрыва с Давидом Манукяном.

Уточнения

Кари́на Кросс (также Kara Kross; настоящее имя — Карина Вадимовна Лазарьянц; род. 25 октября 1992, Москва) — российский видеоблогер, телеведущая, певица и актриса. Основательница компании Kross Cosmetic.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.