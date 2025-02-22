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Мольбы Граймс в Твиттере*: Илон Маск игнорирует загадочный медицинский кризис своего ребёнка

1:47
Шоу-бизнес

Певица Граймс публично обратилась к Илону Маску с мольбой о помощи. Она заявила о серьёзном медицинском кризисе у ребёнка и полном игноре со стороны Маска.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

Бывшая возлюбленная Илона Маска Граймс умоляет его поговорить с ней об "медицинском кризисе" их ребёнка.

В серии удалённых, но широко распространившихся твитов в сети Х*, опубликованных в четверг, 20 февраля, 36-летний певец и автор песен сначала обратился к 53-летнему Маску с просьбой: "Пожалуйста, ответьте на вопрос о медицинском кризисе нашего ребёнка".

Она продолжила: "Мне жаль, что я делаю это публично, но больше нельзя игнорировать эту ситуацию. Это требует немедленного внимания".

Она не стала вдаваться в подробности, в чём заключался медицинский кризис.

Маск и Граймс впервые появились вместе на публике в мае 2018 года. Они то сходились, то расходились, пока окончательно не расстались в 2022 году. У них трое общих детей: X Æ A-Xii, 4 года, Экс Дарк Сидерэл, 3 года, и Техно Механикус, 2 года. Неясно, о каком ребёнке она говорила в своих твитах Маску.

"Если вы не хотите со мной разговаривать, не могли бы вы назначить или нанять кого-то, кто сможет это сделать, чтобы мы могли двигаться дальше в решении этой проблемы. Это срочно, Илон", — написал Граймс в другом твите в четверг.

Она заявила, что ребёнок будет страдать всю жизнь, если Маск срочно не отреагирует на проблему. Она пригрозила Илону прибегнуть к общественному давлению в случае игнорирования.

* бывший "Твиттер", в РФ ограничен доступ к данному ресурсу на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.

Клэр Эли́с Буше́, Си Буше́ (англ. Claire Elise Boucher, c Boucher; род. 17 марта 1988, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада), профессионально известная как Граймс (англ. Grimes) — канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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