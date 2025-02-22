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Детям Нюши предрекли проблемы в будущем — всё из-за гастролей матери

1:11
Шоу-бизнес

Психолог оценила, как на детях певицы Нюши отразится редкое общение с матерью. Эксперт отметила, что опасность минимальна, но есть нюансы.

Певица Нюша
Фото: https://vk.com/nyusha_official by ВК-аккаунт певицы Нюши is licensed under public doman
Певица Нюша

Анна Шурочкина, известная как певица Нюша призналась, что её сын и дочь живут с отцом Игорем Сивовым в ОАЭ, а она навещает наследников в перерывах между гастролями.

Исполнительница хита "Выбирать чудо" заверила, что дети отлично себя чувствуют без матери и привыкли к её долгим отсутствиям.

Психолог Марианна Абравитова уверена, что такое положение дел не должно отразиться на психике наследников, однако существует определённый нюанс.

"Мать должна присутствовать в жизни детей постоянно, таким образом формируется чувство безопасности в этом мире. Именно мать и создаёт это, никто её не заменит", — цитирует слова эксперта интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Она отметила, что у детей Нюши может сформироваться искажённое восприятие взаимоотношений мужчины и женщины, так как во взрослой жизни люди выстраивают отношения, похожие на те, которые они видели в детстве.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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