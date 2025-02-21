Самое известное издание мира опубликовало статью о Димаше Кудайбергене

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Известный журнал Rolling Stone опубликовал статью о казахстанском певце Димаше Кудайбергене.

Фото: https://vk.com/dimashdearseurasianfanclub by ВК-аккаунт Димаша Кудайбергена is licensed under public doman Певец Димаш Кудайберген

Как сообщает Aikyn.kz, одно из самых популярных изданий ROLLING STONE опубликовало статью о Димаше Кудайбергене.

Автор статьи рассказал о престижной международной церемонии награждения Arab Festivals Awards (DIAFA) в Дубае в ноябре 2024 года, а также написал о том, что среди её лауреатов был известный казахстанский певец Димаш Кудайберген.

ROLLING STONE — американский журнал, посвященный музыке и поп-культуре. Основан в 1967 году в Сан-Франциско.

Статья посвящена работе Димаша в ОАЭ.

Издание отдельно остановилось на эксклюзивном визите Димаша в музыкальный салон Alpange в Париже, где он вместе с французским пианистом Ван Туаном написал композицию "SOS d'un Terrien en Détresse".

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.



Rolling Stone (дословно — «катящийся камень») — американский журнал, посвящённый музыке и поп-культуре. Был основан в Сан-Франциско в 1967 году Яном Веннером (который до сих пор остаётся редактором и издателем) и музыкальным критиком Ральфом Глисоном.

