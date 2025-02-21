Италия негодует: песня участников Евровидения-2025 от Эстонии получилась скандальной

Итальянцы требуют запретить участнику от Эстонии выступать на "Евровидении -2025" из-за текста песни со стереотипами о жителях Италии.
Конкурс песни "Евровидение" только стартовал, но уже наделал много шума.
Итальянцы недовольны тем, что рэп-исполнитель от Эстонии Томми Кэш в своей песни представляет Италию как страну мафиози, в которой только и делают, что пьют кофе и едят макароны.
Песня эстонского рэпера под названием "Эспрессо Маккиато" представляет собой смесь английского и итальянского и воспевает жизнь, полную удовольствий.
Томи Кэш вышел в финал от Эстонии на "Евровидении" и будет представлять свою страну на конкурсе, если Италия не настоит на дисквалификации участника.
Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?