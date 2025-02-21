Италия негодует: песня участников Евровидения-2025 от Эстонии получилась скандальной

Итальянцы требуют запретить участнику от Эстонии выступать на "Евровидении -2025" из-за текста песни со стереотипами о жителях Италии.

Фото: https://vk.com/tommycashworldofficial by ВК-аккаунт певца Томми Кэша is licensed under public doman Певец Томми Кэш

Конкурс песни "Евровидение" только стартовал, но уже наделал много шума.

Итальянцы недовольны тем, что рэп-исполнитель от Эстонии Томми Кэш в своей песни представляет Италию как страну мафиози, в которой только и делают, что пьют кофе и едят макароны.

Песня эстонского рэпера под названием "Эспрессо Маккиато" представляет собой смесь английского и итальянского и воспевает жизнь, полную удовольствий.

Томи Кэш вышел в финал от Эстонии на "Евровидении" и будет представлять свою страну на конкурсе, если Италия не настоит на дисквалификации участника.

Уточнения

Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).



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