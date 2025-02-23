Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гастрономическое путешествие по Самоену: прогуляйтесь на стугоступах, попробуйте местные сыр и вино
На страже планеты: телескоп NEO Surveyor будет отслеживать опасные астероиды
Атлетический пояс: друг или враг ваших тренировок?
Брать квартиру в рассрочку или нет? Эксперт Назарычев дал ответ
Бабушка готовила этот торт на все праздники — теперь делаю только так
Готовлю булгур только так — семья в восторге от этого рецепта
Три ошибки, которые убивают орхидеи: что делать, чтобы избежать трагедии?
Натуральный суперфуд, который полезнее мёда — добавьте его в рацион
Двигатель ещё не проснулся, а вы уже заставляете его работать — не удивляйтесь, если он будет вялым и капризным

Сын блогера Айзы заявил, что он хочет уйти в другую семью

0:59
Шоу-бизнес

Восьмилетний сын Айзы Долматовой признался, что хочет сменить семью.

Блогер Айза Долматова
Фото: https://www.instagram.com/aizalovesam by Инстаграм Айзы Долматовой is licensed under public doman
Блогер Айза Долматова

Проживающая с детьми и возлюбленным на индонезийском острове Бали Айза Долматова опубликовала пугающее видео. В дом к блогеру заполз огромный паук, который забрался на шторы.

Бойфренд Айзы героически пытался победить насекомое с помощью подушки и теннисной ракетки.

Поединок происходил в спальне младшего сына Айзы Элвиса. Сонный мальчик остался очень недоволен ночным вторжением. Он сделал дерзкое заявление, ворочаясь в кровати.

"Пожалуйста, можно я уже пойду в какую-нибудь другую семью", — заявил Элвис.

Ранее блогер Айза рассказала, как встретила своего возлюбленного Степана Кузьменко. Она призналась, что поначалу парень, который младше её на 10 лет, ей не понравился. Она назвала его мажором со смазливым лицом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю
Наука и техника
Новая угроза: астероид Бенну может упасть на Землю Аудио 
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование
Наука и техника
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование Аудио 
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Еда и рецепты
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Зеленский выдвигает Трампу новые требования, закапывая Украину всё глубже Любовь Степушова Российский ракетный комплекс Корнет-ЭМ вызвал ажиотаж во многих странах мира Дмитрий Плотников
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Забудьте о мокрице: проверенные методы борьбы с сорняком
Оля хочет — Оля делает: Бузова решилась на страшную процедуру ради исполнения давней мечты
Оля хочет — Оля делает: Бузова решилась на страшную процедуру ради исполнения давней мечты
Последние материалы
Тайны ватиканских архивов: что скрыто от мира
Сёрфинг, скейтборды и деликатесы: как насладиться Марокко на полную катушку
Ноты парфюма, которые сведут с ума любого мужчину – попробуйте и убедитесь сами
Мама Тимати поздравила младшего сына с днём рождения: бородатое счастье
Россия рассматривает возможность восстановления промысла осетровых в Азовском море
Я всегда выбирал замороженные ягоды неправильно, пока жена не научила меня
Продукты, из-за которых кожа теряет упругость и появляются морщины
Женщины тратят тысячи на изысканные блюда, а счастье — в простом рецепте
Советские лайфхаки для зимнего вождения без зимних шин
Выживут даже в темноте: список растений-зомби
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.