Сын блогера Айзы заявил, что он хочет уйти в другую семью

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Восьмилетний сын Айзы Долматовой признался, что хочет сменить семью.

Фото: https://www.instagram.com/aizalovesam by Инстаграм Айзы Долматовой is licensed under public doman Блогер Айза Долматова

Проживающая с детьми и возлюбленным на индонезийском острове Бали Айза Долматова опубликовала пугающее видео. В дом к блогеру заполз огромный паук, который забрался на шторы.

Бойфренд Айзы героически пытался победить насекомое с помощью подушки и теннисной ракетки.

Поединок происходил в спальне младшего сына Айзы Элвиса. Сонный мальчик остался очень недоволен ночным вторжением. Он сделал дерзкое заявление, ворочаясь в кровати.

"Пожалуйста, можно я уже пойду в какую-нибудь другую семью", — заявил Элвис.

Ранее блогер Айза рассказала, как встретила своего возлюбленного Степана Кузьменко. Она призналась, что поначалу парень, который младше её на 10 лет, ей не понравился. Она назвала его мажором со смазливым лицом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.