Мама Тимати поздравила младшего сына с днём рождения: бородатое счастье

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова обратилась к наследнику, которому исполнилось 38 лет.

Фото: https://www.instagram.com/simona280 by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public doman Диджей Артём Юнусов

Мама Тимати опубликовала в социальных сетях фото младшего сына Артёма. На руках парень держит свою племянницу, дочку старшего брата Алису.

"Моя душа, моё бородатое счастье! Только ты сам, того не подозревая, находишь такие слова поддержки, от которых я поднимаюсь и иду дальше жить", — написала под кадрами Симона.

Она выразила уверенность в том, что её младший наследник станет чудесным отцом и супругом. Она отметила в сыне такие качества как чуткость, справедливость и строгость.

"Не растрачивай здоровье, впереди много интересного!" — обратилось к Артёму Симона.

Артём Юнусов является диджеем и занимается бизнесом.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

