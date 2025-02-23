Станислав Садальский показал фото с Аллой Пугачёвой: замечательная жизнь у меня была!

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский поделился снимком с Аллой Пугачёвой и понастальгировал о прошлом.

Фото: https://www.instagram.com/stas.sadalskiy by Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman Певица Алла Пугачёва и актёр Станислав Садальский

Станислав Садальский разместил в "Инстаграме"* фото с Аллой Пугачёвой. Снимок плохого качества почему-то получился фиолетовым.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что старинные фотографии из прошлого пробуждают в нём мечты о том, чего нельзя вернуть.

"Кто-то сказал, что машина времени невозможна. Периодически раскрываю старые альбомы. Какая замечательная жизнь у меня была! Жаль, что я не осознал этого раньше", — написал заслуженный артист РСФСР.

Ранее Станислав Садальский рассказал, что его отношения с Аллой Пугачёвой вышли на новый уровень. Он призвал поздравить его с этим.

* запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в России

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991), народный артист Грузии (2007), народный артист Чувашской Республики (2003). Почётный гражданин Грузии и города Канаша в Чувашии.

