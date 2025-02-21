Олеся Железняк вышла на связь и объяснила, почему так надолго пропала

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Олеся Железняк объяснила, почему на долгое время пропала из социальных сетей.

Фото: https://www.instagram.com/jeleznyak_official by Инстаграм Олеси Железняк is licensed under public doman Актриса Олеся Железняк

Олеся Железняк после длительного молчания вышла на связь.

Звезда фильма "Ландыш серебристый" признала, что пропала на "целую вечность".

Она опубликовала фото с зелёными волосами и заверила, что вовсе не сошла с ума, а просто предстала в сценическом образе.

"Иногда всем нужна пауза, чтобы перезагрузиться! Теперь буду здесь чаще, чтобы делиться с вами своими новостями!" — написала актриса под снимком.

Ранее сообщалось 18-летняя дочь Олеси Железняк Агафья удивила родителей решением сменить себе имя.

Уточнения

Оле́ся Влади́мировна Железня́к (род. 11 ноября 1974, Москва) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица и телеведущая. Заслуженная артистка РФ (2020).



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