Олеся Железняк вышла на связь и объяснила, почему так надолго пропала

Актриса Олеся Железняк объяснила, почему на долгое время пропала из социальных сетей.
Олеся Железняк после длительного молчания вышла на связь.
Звезда фильма "Ландыш серебристый" признала, что пропала на "целую вечность".
Она опубликовала фото с зелёными волосами и заверила, что вовсе не сошла с ума, а просто предстала в сценическом образе.
"Иногда всем нужна пауза, чтобы перезагрузиться! Теперь буду здесь чаще, чтобы делиться с вами своими новостями!" — написала актриса под снимком.
Ранее сообщалось 18-летняя дочь Олеси Железняк Агафья удивила родителей решением сменить себе имя.
Оле́ся Влади́мировна Железня́к (род. 11 ноября 1974, Москва) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица и телеведущая. Заслуженная артистка РФ (2020).
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