Павел Прилучный впервые показал лицо маленького сына Микаэля

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян перестали скрывать лицо наследника.

Фото: https://vk.com/priluchny2022 by ВК-аккаунт Павла Прилучного is licensed under public doman Актёр Павел Прилучный с сыном

Актриса Зепюр Брутян отметила 29-й день рождения в кругу семьи.

Кадры с праздника она опубликовала в социальных сетях. На одном из кадров засветилось лицо мальчика, которому 28 апреля исполнится 2 года.

Микаэль на видео внимательно наблюдает за матерью, которая задувает свечи на праздничном торте, украшенном ягодами.

Ранее Брутян и Прилучный старательно скрывали лицо ребёнка от посторонних глаз. На всех кадрах мальчик был либо запечатлён спиной, либо его лицо закрыто смайликом.

Ранее актриса Агата Муцениеце рассказала, как её бойфренд Пётр Дранга общается с её дочерью от Павла Прилучного.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении — Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

