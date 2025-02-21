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Гарик Харламов почтительно и официально поздравил жену с днём рождения

0:57
Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов обратился к супруге Катерине Ковальчук в гусарском стиле. 

Комик Гарик Харламов
Фото: https://www.instagram.com/garikkharlamov by Инстаграм Гарика Харламова is licensed under public doman
Комик Гарик Харламов

20 февраля звезде сериала "Гусар" Катерине Ковальчук исполнилось 32 года.

С днём рождения её поздравил муж, звезда Comedy Club Гарик Харламов. Сделал он это максимально почтительно и официально.

"Дорогая моя, бесценная Катерина Леонидовна. Пишу вам, дабы выказать вам мою любовь и почтение!" — написал комик в социальных сетях под фото с супругой.

Он пожелал жене и её близким здоровья и признался Катерине в любви.

Гарик объяснил, что давно лично поздравил супругу, а пост в соцсетях сделал для "галочки".

Разница в возрасте между Гариком Харламовым и Катериной Ковальчук составляет 12 лет. 28 февраля комику исполнился 44 года.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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