Гарик Харламов почтительно и официально поздравил жену с днём рождения

Комик Гарик Харламов обратился к супруге Катерине Ковальчук в гусарском стиле.
20 февраля звезде сериала "Гусар" Катерине Ковальчук исполнилось 32 года.
С днём рождения её поздравил муж, звезда Comedy Club Гарик Харламов. Сделал он это максимально почтительно и официально.
"Дорогая моя, бесценная Катерина Леонидовна. Пишу вам, дабы выказать вам мою любовь и почтение!" — написал комик в социальных сетях под фото с супругой.
Он пожелал жене и её близким здоровья и признался Катерине в любви.
Гарик объяснил, что давно лично поздравил супругу, а пост в соцсетях сделал для "галочки".
Разница в возрасте между Гариком Харламовым и Катериной Ковальчук составляет 12 лет. 28 февраля комику исполнился 44 года.
Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.
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