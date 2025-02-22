Профессор моды сравнила Татьяну Брухунову с советской учительницей

1:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После провокационного высказывания Татьяны Брухуновой о женщинах, носящих подделки брендовых сумок, общественность принялась обсуждать стиль самой виновницы скандала. Не осталась в стороне и профессор моды Надежда Коробцова. Она рассмотрела образ Брухуновой с профессиональной точки зрения и поделилась своим видением с порталом "Страсти".

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магазин женской одежды

Эксперт начала разбор образа с очков. У Татьяны их большое количество, но она не всегда удачно их выбирает. Некоторые оправы подчёркивают особенности лица, которые следовало бы, наоборот, маскировать. Что касается одежды, Коробцова сравнила Брухунову с учительницей из СССР.

"В целом её образы приводят к мысли, что фотографии сделаны примерно в середине 80-х. Именно тогда и носили простенькие платьица с налётом провинциальности романтического стиля с этническим подтекстом из натуральных материалов, мало использовали косметику.

Получаемый в результате имидж напоминает стереотипный образ педагога — старый девиз СССР: очки, мало косметики, строгая причёска, простая, закрытая одежда", — говорит Коробцова.

Специалист считает, что Брухуновой стоило бы попробовать одеваться более современно и стильно, не сильно увлекаться расцветками в клетку и горошек, наносить макияж.

Что касается стиля Евгения Петросяна, Коробцова отметила, что жена мало его изменила, поскольку он как одевался в простые, лишённые креативности костюмы, так и продолжает одеваться. Единственное, что изменилось в его образе, — это то, что среди его костюмов появилось больше разных цветов.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

