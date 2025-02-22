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Пелагея улетела с дочерью из Москвы после запрета бывшего мужа уезжать из России

1:06
Шоу-бизнес

После скандального развода с хоккеистом Иваном Телегиным певица Пелагея стала одна растить восьмилетнюю дочь Таисию. Отец не принимает участия в жизни девочки, однако запретил Пелагее возить её за границу.

Сочи с высоты птичьего полёта
Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Лодянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сочи с высоты птичьего полёта

Пелагея не может обойти этот запрет. В январе она хотела поехать с Таисией на новогодние праздники в другую страну, но Телегин воспрепятствовал этому. На этот раз Пелагея решила не пытаться выехать за пределы России, но при этом не лишать себя и дочь отдыха, и выбрала Сочи. В личном блоге она поделилась, как проводит время.

Местом, где остановилась знаменитость с дочерью, стала вилла в горах, с которой можно полюбоваться потрясающим видом. Также Пелагея рассказала, что для них организовали персональную баню. Кроме того, в их распоряжении есть бассейн с тёплой водой и уютная веранда.

"Приехали в волшебное место! Ребёнок, ты счастлив? И я тоже. И ребёнок счастлив, и мама счастлива", — сказала Пелагея.

Уточнения

Пелаге́я Серге́евна Ха́нова (имя при рождении — Поли́на Серге́евна Смирно́ва, в замужестве — Телегина; род. 14 июля 1986, Новосибирск, РСФСР, СССР) — российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея»; заслуженная артистка Российской Федерации (2020), заслуженный работник культуры Республики Ингушетия (2014).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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