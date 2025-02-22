Юрий Антонов признался, что миф о его сложном характере сложился из-за его отношения к журналистам

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрий Антонов редко даёт интервью, но по случаю своего недавнего юбилея сделал исключение и в беседе с "7 Дней" рассказал, почему многие считают его человеком с тяжёлым характером.

Фото: commons.wikimedia.org by Kai Oberhäuser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

Композитор признался, что во многом этот стереотип сложился из-за его неудачного общения с журналистами. Так получилось, что к Антонову часто приходили совершенно не компетентные в этой сфере люди. Через несколько минут разговора с ними у него пропадало желание продолжать интервью.

"Самые главные конфликты, я вам честно скажу, случались с людьми вашей профессии. Это неудавшиеся так называемые журналисты, неизвестно что окончившие, которых направляли ко мне. Они приходили, двух слов связать не могли. Я сидел, смотрел на них и думал: "Господи, что это такое? Это они берут интервью у меня?" Я говорил: "Знаете что, извините, до свидания". Случайные, непрофессиональные люди. Но таких было много", — поделился Антонов.

Также он сказал, что бывает жёстким с людьми, которые не хотят работать, но хотят просто так получать деньги.

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания. Народный артист Российской Федерации (1997), народный артист Чеченской Республики (2016).



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