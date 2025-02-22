Продюсер Бабичев раскрыл, когда в России возобновятся концерты зарубежных звёзд

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru назвал срок возвращения зарубежных звёзд на российские концертные площадки. По его словам, это может произойти уже осенью 2025 года, если мирное соглашение между Россией и Украиной действительно будет подписано.

Фото: commons.wikimedia.org by Vugarİbadov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Евровидение 2012 года

"Если мы говорим о сольном выступлении иностранного артиста или группы, то для этого потребуется три-четыре месяца продаж. Соответственно, если, предположим, мирное соглашение будет весной, значит, летом надо заявлять уже о концерте, вешать афиши, начинать продавать билеты", — сказал Бабичев.

Он предположил, что билеты будут очень быстро раскупаться, потому что народ соскучился по масштабным высококачественным шоу. При этом он добавил, что не умаляет величины российских исполнителей, и подчеркнул, что за последние годы они вышли на новый уровень. Также продюсер отметил важную роль конкуренции, которая помогает расти ещё выше.

"Некоторые доросли до стадионного уровня — это очень круто, но тем не менее, чтобы продолжался этот рост, нужна конкуренция. Конкуренцию могут составить, естественно, артисты другого эшелона", — заявил Бабичев.

Уточнения

Конце́рт (лат. concerto — «состязаюсь») — публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, эстрадных и т. п. номеров по определённой, заранее составленной, программе.



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