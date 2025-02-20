Добровинский высказался про Ефремова: вжился в роль заключённого

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы семьи Захаровых, сообщил в своём Telegram-канале, что актёр Михаил Ефремов уже несколько раз подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Фото: youtube.com by канал СОЮЗПЕЧАТЬ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Михаил Ефремов

Правозащитник отметил, что артист приводил различные аргументы в суде: плохое состояние здоровья и хорошее поведение в колонии, подтверждённое письменной характеристикой.

"Однако, кажется, что Ефремов уже вжился в роль заключённого", — заявил Добровинский.

Адвокат не стал предполагать, пойдёт ли суд навстречу Михаилу Ефремову. Он лишь подчеркнул, что потерпевшая сторона готова принять любое решение.

20 февраля появилась информация, что Михаил Ефремов якобы подал ходатайство об УДО в "секретном формате". Однако его адвокат опроверг эти слухи.

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Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.



Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».



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