Телекритик оценил шансы Ивана Урганта вернуться на Первый канал

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телевизионный критик Александр Горбунов в беседе с "Абзацем" высказал предположение, что программа "Вечерний Ургант" вряд ли вернётся в эфир Первого канала.

Фото: youtube.com by канал ПЛЮШКИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Иван Ургант

Эксперт выразил сомнение в том, что Иван Ургант и его шоу снова будут появляться на экранах. Также он уверен, что на ТВ не стоит ожидать и Александра Гудкова.

Горбунов предположил, что на Первом канале может вернуться Владимир Познер, который недавно представил новый документальный цикл.

Кроме того, критик отметил, что есть надежда на возвращение Дмитрия Нагиева, который уже активно снимается в кино после того, как объявил о паузе в своей карьере.

Ранее Юрий Антонов рассказал, почему отказался от большого концерта.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.