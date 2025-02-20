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Певец Антонов отказался от большого концерта в честь 80-летия: в чём причина

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Юрий Антонов рассказал, что не будет проводить большой концерт в честь своего 80-летия из-за проблем со здоровьем. Его слова цитирует mk.ru.

Юрий Антонов
Фото: youtube.com by канал Юрий Антонов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрий Антонов

По словам артиста, он уже перенёс три операции из-за боли в ногах. Около пяти лет назад он получил травму и пытался восстановиться в разных странах, но значительных улучшений не произошло.

"Если бы мне было лет пятьдесят, то можно было бы говорить о концертах. А сейчас это уже невозможно", — заявил певец, отметив, что чрезмерная нагрузка негативно сказывается на его состоянии.

Он также рассказал, что планировал выступить на сцене весной 2025 года, но не успел подготовиться. Однако он не исключает, что сможет порадовать своих слушателей осенью.

Ранее Анна Хилькевич поделилась новостью о том, что её пятимесячная дочь заболела.

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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