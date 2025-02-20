Певец Антонов отказался от большого концерта в честь 80-летия: в чём причина

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Народный артист Российской Федерации Юрий Антонов рассказал, что не будет проводить большой концерт в честь своего 80-летия из-за проблем со здоровьем. Его слова цитирует mk.ru.

Фото: youtube.com by канал Юрий Антонов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрий Антонов

По словам артиста, он уже перенёс три операции из-за боли в ногах. Около пяти лет назад он получил травму и пытался восстановиться в разных странах, но значительных улучшений не произошло.

"Если бы мне было лет пятьдесят, то можно было бы говорить о концертах. А сейчас это уже невозможно", — заявил певец, отметив, что чрезмерная нагрузка негативно сказывается на его состоянии.

Он также рассказал, что планировал выступить на сцене весной 2025 года, но не успел подготовиться. Однако он не исключает, что сможет порадовать своих слушателей осенью.

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Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания.



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