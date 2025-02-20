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Пятимесячная дочь Хилькевич заболела в ОАЭ: актриса раскрыла, сколько заплатила за консультацию врачей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич в личном блоге рассказала, что её пятимесячная дочь Оливия заболела во время отдыха в Абу-Даби. Актрисе пришлось вызвать врачей, и стоимость консультации составила 120 тысяч рублей.

Анна Хилькевич с дочерью
Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Хилькевич с дочерью

Хилькевич связалась с поклонниками и поделилась, что провела бессонную ночь, беспокоясь о состоянии дочери.

"Заболела Оливия. Утро мы встретили вместе с врачами. Консультация обошлась в 120 тысяч рублей. Как вам такое? Надеюсь, что страховка возместит расходы", — написала она.

Вместе с мужем и тремя детьми Анна Хилькевич отдыхает в Абу-Даби. Ранее она признавалась, что отдых начался не очень удачно, так как дети тяжело перенесли перелёт. После этого старшие дочери сразу же заболели.

Из-за ледяного ветра в ОАЭ актриса уже рассматривала возможность срочно отправиться на Мальдивы, но в итоге заболела младшая наследница.

Ранее стало известно, во сколько обойдётся снос замка Аллы Пугачёвой в деревне Грязь.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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