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Снос замка в Грязи обойдётся Пугачёвой в многомиллионную сумму

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Стоимость сноса подмосковного замка, который принадлежит певице Алле Пугачёвой и юмористу Максиму Галкину* (признан в РФ иноагентом), оценивается в многомиллионный бюджет. Об этом пишет "Абзац" со ссылкой на президента Ассоциации владельцев недвижимости Владимира Капустина.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

По словам эксперта, демонтаж такого крупного здания может обойтись примерно в 40 миллионов рублей. В эту сумму также войдёт стоимость вывоза строительного мусора.

Владимир Капустин высказал мнение о том, что не следует сносить готовые капитальные строения. Он считает, что лучше адаптировать это жильё под современные нужды и сделать его полезным для общества.

Соседи уехавшей артистки и её супруга начали активно жаловаться на заброшенный замок в деревне Грязь, который был приобретён за миллиард рублей. Некоторые из них даже предложили взорвать постройку.

Ранее стало известно, что звезда сериала "Папины дочки" развелась с мужем.

*- физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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