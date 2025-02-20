Ксения Бородина высказалась о разводе Ирины Пинчук: всё бывает в семье

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Телеведущая Ксения Бородина в личном блоге высказала нежелание публично обсуждать скандальное заявление участницы "Дома-2" Ирины Пинчук о разводе с Араем Чобаняном из-за измен.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain Ксения Бородина

Бывшая ведущая телестройки заверила, что не будет давать лишний повод для сплетен.

"Я могу сказать только одно: это дело ребят, и они сами разберутся, какое бы решение ни приняли. Все бывает в семье: разногласия, сплетни, ссоры и зависть", — написала она в ответ на вопрос поклонника.

Также Ксения сообщила, что постоянно на связи с Ириной и будет выражать своё мнение о ситуации только лично.

Ирина Пинчук шокировала аудиторию, заявив, что намерена развестись с супругом из-за раскрывшихся фактов его многочисленных измен.

Ранее стало известно, с кем встречается Глеб Матвейчук.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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