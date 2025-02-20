Ксения Бородина высказалась о разводе Ирины Пинчук: всё бывает в семье

Телеведущая Ксения Бородина в личном блоге высказала нежелание публично обсуждать скандальное заявление участницы "Дома-2" Ирины Пинчук о разводе с Араем Чобаняном из-за измен.
Бывшая ведущая телестройки заверила, что не будет давать лишний повод для сплетен.
"Я могу сказать только одно: это дело ребят, и они сами разберутся, какое бы решение ни приняли. Все бывает в семье: разногласия, сплетни, ссоры и зависть", — написала она в ответ на вопрос поклонника.
Также Ксения сообщила, что постоянно на связи с Ириной и будет выражать своё мнение о ситуации только лично.
Ирина Пинчук шокировала аудиторию, заявив, что намерена развестись с супругом из-за раскрывшихся фактов его многочисленных измен.
Ранее стало известно, с кем встречается Глеб Матвейчук.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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