Сын Юрия Никулина о нападках в свой адрес: шипят, что я всё гребу в цирке

Гендиректор и худрук Цирка на Цветном бульваре Максим Никулин объяснил, почему его недолюбливают.
Сын актёра Юрия Никулина признал, что он далеко не всем нравится. Против главы легендарного цирка многие "окрысились".
Максим Никулин видит причину этого в недоброжелательстве.
Ранее актриса Мария Шукшина раскритиковала проект нового московского цирка.
"Да всё просто. Сошлись вместе зависть и прагматизм. Что бы я ни делал, ничто без внимания не остаётся", — цитирует слова Максима Юрьевича "Вечерняя Москва".
Он отметил, что ранее успешно занимался бизнесом и сумел хорошо заработать, однако не все это понимают.
"Сейчас шипят, что я всё это "гребу" в цирке. Если бы!" — отметил цирковой менеджер.
Он не понимает, почему так враждебно отнеслись к освобождению цирков от арендной платы.
"Что в этом плохого? Конечно, нам легче стало жить. Но когда нам хорошо — это кому-то не нравится", — отметил Никулин-младший.
Ю́рий Влади́мирович Нику́лин (18 декабря 1921, Демидов, Смоленская губерния, РСФСР — 21 августа 1997, Москва, Россия) — советский и российский артист цирка (клоун), цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий.
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