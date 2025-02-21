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Сын Юрия Никулина о нападках в свой адрес: шипят, что я всё гребу в цирке

1:08
Шоу-бизнес

Гендиректор и худрук Цирка на Цветном бульваре Максим Никулин объяснил, почему его недолюбливают.

Юрий Никулин
Фото: web.archive.org by Андрей Александрович…, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Юрий Никулин

Сын актёра Юрия Никулина признал, что он далеко не всем нравится. Против главы легендарного цирка многие "окрысились".

Максим Никулин видит причину этого в недоброжелательстве.

Ранее актриса Мария Шукшина раскритиковала проект нового московского цирка. 

"Да всё просто. Сошлись вместе зависть и прагматизм. Что бы я ни делал, ничто без внимания не остаётся", — цитирует слова Максима Юрьевича "Вечерняя Москва".

Он отметил, что ранее успешно занимался бизнесом и сумел хорошо заработать, однако не все это понимают.

"Сейчас шипят, что я всё это "гребу" в цирке. Если бы!" — отметил цирковой менеджер.

Он не понимает, почему так враждебно отнеслись к освобождению цирков от арендной платы.

"Что в этом плохого? Конечно, нам легче стало жить. Но когда нам хорошо — это кому-то не нравится", — отметил Никулин-младший.

Уточнения

Ю́рий Влади́мирович Нику́лин (18 декабря 1921, Демидов, Смоленская губерния, РСФСР — 21 августа 1997, Москва, Россия) — советский и российский артист цирка (клоун), цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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