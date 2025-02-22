Яна Рудковская показала, как шикарно отдыхает в Париже в номере Вуди Алена

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская обосновалась во Франции, поселившись в апартаментах легендарного режиссёра Вуди Алена.

Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by Инстаграм Яны Рудковской is licensed under public doman Продюсер Яна Рудковская

Яна Рудковская, которая отдыхает в Париже, рассказала, что живёт в отеле Suite Panoramique в апартаментах площадью 160 кв. м. с террасой, из которой открывается шикарный вид.

"Именно в этом номере снимали сцены для фильма Вуди Аллена "Полночь в Париже". Аллен вообще всегда останавливается в Le Bristol", — написала Яна.

Рудковская показала сказочно красивые интерьеры своего номера и свои роскошные парижские завтраки за красиво сервированным интерьером.

Ранее продюсер Яна Рудковская высказалась о победе своего сына Александра Плющенко на турнире без соперников.

Уточнения

Хе́йвуд (Ву́ди) А́ллен (англ. Heywood "Woody" Allen; при рождении — А́ллан Стю́арт Ко́нигсберг (англ. Allan Stewart Konigsberg); род. 30 ноября 1935, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, актёр-комик, сценарист, четырёхкратный обладатель премии «Оскар».



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