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Стриптизёр Тарзан показал, как выглядел в юности

0:46
Шоу-бизнес

Стриптизёр Сергей Глушко, известный как Тарзан, показал архивное фото времён своей юности.

Стриптизёр Тарзан
Фото: https://www.instagram.com/tarzan___official by Инстаграм Серея Глушко is licensed under public doman
Стриптизёр Тарзан

54-летний Тарзан опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён ещё совсем юным. На фото будущему мужу певицы Наташи Королёвой всего 20 лет.

Сергей Глушко ещё с юности увлекался живописью. На фото он запечатлён рядом с полотном. Тарзан уже тогда любил рисовать обнажённые женские натуры.

Ранее телеведущая и актриса Светлана Бондарчук показала интерьеры своей квартиры, увешанные огромными полотнами с обнажёнными женщинами. Подписчики упрекнули Светлану в том, что обстановка не очень подходит для её маленького сына.

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Глушко́ (8 марта 1970, Мирный, Архангельская область, СССР), также известный как Тарзан, — российский актёр театра, кино и телевидения, певец, автор песен, поэт, бодибилдер, художник и стриптизёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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