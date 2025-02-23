Стриптизёр Тарзан показал, как выглядел в юности

Стриптизёр Сергей Глушко, известный как Тарзан, показал архивное фото времён своей юности.
54-летний Тарзан опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён ещё совсем юным. На фото будущему мужу певицы Наташи Королёвой всего 20 лет.
Сергей Глушко ещё с юности увлекался живописью. На фото он запечатлён рядом с полотном. Тарзан уже тогда любил рисовать обнажённые женские натуры.
Ранее телеведущая и актриса Светлана Бондарчук показала интерьеры своей квартиры, увешанные огромными полотнами с обнажёнными женщинами. Подписчики упрекнули Светлану в том, что обстановка не очень подходит для её маленького сына.
Серге́й Вита́льевич Глушко́ (8 марта 1970, Мирный, Архангельская область, СССР), также известный как Тарзан, — российский актёр театра, кино и телевидения, певец, автор песен, поэт, бодибилдер, художник и стриптизёр.
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