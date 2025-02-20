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Раскрыта личность новой возлюбленной актёра Глеба Матвейчука

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр и музыкант Глеб Матвейчук начал отношения с молодой актрисой Натальей Куликовой, с которой они вместе играли в одном из спектаклей.

Глеб Матвейчук
Фото: youtube.com by канал НЕСТЕРЕНКО ЦЕНТР, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глеб Матвейчук

Слухи об их романе появились ещё в прошлом году, но артисты не подтверждали их. Лишь недавно Куликова, которая отметила 24-летие, поделилась совместным снимком с Матвейчуком, дав понять, что их связывает нечто большее, чем просто дружба.

Поклонники актрисы выразили свою радость за неё и надежду на то, что их союз будет долгим и счастливым.

"Ну что сказать — совет вам да любовь", — написал один из комментаторов.

Интересно, что Наталья Куликова внешне очень похожа на бывшую жену Глеба Матвейчука — Елену Глазкову. Она подарила артисту двоих детей, но их брак всё равно распался.

Ранее Сати Казанова рассказала, как её называла мать в детстве.

Уточнения

Глеб Али́мович Матвейчу́к (род. 26 июня 1980, Москва) — российский актёр, композитор, продюсер, певец.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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