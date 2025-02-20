Сати Казанова раскрыла прозвище, которым её в детстве наградила мать: имеются диктаторские замашки

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Певица Сати Казанова в личном блоге рассказала, что в детстве мать называла её Сталиным из-за имеющихся диктаторских замашек.

Фото: youtube.com by канал Стрелец-Молодец, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сати Казанова

Она напомнила, что выросла в многодетной семье, и пояснила, что была вынуждена заниматься воспитанием младших сестёр.

"Младших сестёр, которых целиком повесили на мои хрупкие плечи, я держала на суровом контроле… До сих пор имеются диктаторские замашки, но, верю, они к добру", — рассказала артистка.

Сати Казанова воспитывалась вместе с тремя младшими сёстрами — Светланой, Марьяной и Мадиной.

Певица и экс-солистка группы "Фабрика" впервые стала мамой в 42 года. Она мечтала о домашних родах, однако из-за возраста и возможных рисков, связанных с поздней беременностью, отказалась от затеи и родила дочь в московской клинике.

Ранее Юлия Снигирь публично поддержала падчерицу.

Уточнения

Сатане́й (Сати́) Сетгали́евна Каза́нова (кабард.-черк. Къэзан Сэтджэлий ипхъу Сэтэней; род. 2 октября 1982, Верхний Куркужин, Кабардино-Балкарская АССР) — российская певица и актриса, модель, телеведущая.



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