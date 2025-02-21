Актёр Том Хэнкс рассказал, как живёт с диабетом 2 типа

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Актёр Том Хэнкс объяснил, как ему пришлось менять свою жизнь после диагноза диабет 2 типа.

Фото: https://vk.com/tom_hanks by Инстаграм Тома Хэнкса is licensed under public doman Актёр Том Хэнкс

Оскароносный актёр Том Хэнкс уже много лет живёт с высоким уровнем сахара в крови.

Ему пришлось радикально изменить образ жизни и привычки в еде, чтобы справиться с диабетом 2 типа.

Хэнкс говорит, что он вынужден был заняться регулярными физическими упражнениями, сбросить килограммы лишнего веса и разумно изменить свою диету.

"Я стараюсь делать каждый день час активности. Это может быть что угодно, от беговой дорожки до прогулки или похода с собакой, но это должен быть час каждый день”, — рассказал артист.

Звезда фильма "Форрест Гамп" переживал, как его болезнь отразиться на работе в кино, однако врач пообещал ему ослабления болезни при условии снижения веса.

Уточнения

То́мас Дже́ффри (Том) Хэнкс (англ. Thomas Jeffrey (Tom) Hanks; род. 9 июля 1956, Конкорд, Калифорния, США) — американский актёр театра, кино, телевидения и озвучивания, продюсер, кинорежиссёр, сценарист и писатель.



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