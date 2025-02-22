Бывший участник КВН вступил в ВСУ и был высмеян пользователями Сети

Бывший участник КВН Игорь Ласточкин вступил в ВСУ, заявив, что трудные времена рождают сильных людей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский флаг

Пользователи Сети посмеялись над таким порывом юмориста, предположив, что он выбрал подходящий момент, когда Владимир Путин и Дональд Трамп стали вести переговоры насчёт перемирия.

По мнению комментаторов, Ласточкин хочет впоследствии хвастаться своим героизмом и бравировать тем, что он побывал в качестве участника в зоне боевых действий, но при этом избежать серьёзной опасности. Фолловеры обратили внимание на то, что за все три года, сколько длится СВО, Ласточник ни разу не изъявил желания поехать на фронт.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.



Игорь Сергеевич Ласточкин (род. 21 ноября 1986 Чимкент, КазССР СССР) — украинский актёр, шоумен, телеведущий, юморист, комик, певец, пародист, капитан команды КВН «Сборная Днепропетровска».



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