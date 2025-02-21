Прохор Шаляпин восхитился 60-летней Машей Распутиной

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Певец Прохор Шаляпин положил глаз на 60-летнюю певицу Машу Распутину.

Фото: https://www.instagram.com/shalyapin_official by Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин и певица Маша Распутина

Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* фото с певицей Машей Распутиной.

"А вот и мы! С невероятной Машей Распутиной", — написал под фото артист.

На снимке Прохор и Мария улыбаются ослепительными белоснежными улыбками.

Подписчики Прохора отметили, что Маша Распутина отлично выглядит.

"Вам бы дуэт записать. У вас голоса бы красиво сочетались"; "Распутина хорошо сохранилась. У неё формалин в стакане?"; "Прохор и Маша такие красивые", — писали фолловеры под постом артистов.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России

Уточнения

Ма́ша Распу́тина (имя при рождении — А́лла Никола́евна Аге́ева, род. 13 мая 1964, Инской, Кемеровская область) — советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов.



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