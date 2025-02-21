Прохор Шаляпин восхитился 60-летней Машей Распутиной

Певец Прохор Шаляпин положил глаз на 60-летнюю певицу Машу Распутину.
Прохор Шаляпин опубликовал в "Инстаграме"* фото с певицей Машей Распутиной.
"А вот и мы! С невероятной Машей Распутиной", — написал под фото артист.
На снимке Прохор и Мария улыбаются ослепительными белоснежными улыбками.
Подписчики Прохора отметили, что Маша Распутина отлично выглядит.
"Вам бы дуэт записать. У вас голоса бы красиво сочетались";
"Распутина хорошо сохранилась. У неё формалин в стакане?";
"Прохор и Маша такие красивые", — писали фолловеры под постом артистов.
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России
Ма́ша Распу́тина (имя при рождении — А́лла Никола́евна Аге́ева, род. 13 мая 1964, Инской, Кемеровская область) — советская и российская певица, выпустившая восемь студийных альбомов.
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